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      Гендерное равенство и исполнение желаний: львовянка борется за право быть спасательницей

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      Львовянка Юлия Ярыгина стала на шаг ближе к заветной профессии пожарного. Однако сначала в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям ей отказали, мол, женщинам нельзя тушить пожары. Но она не сдавалась и доказала, что все же может быть спасательницей.

      33-летняя Юлия Ярыгина четыре года назад переехала во Львов из Краматорска. Сейчас она работает продавщицей в интернет-магазине, но мечтает о другой работе.

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      Стать спасительницей Юлия захотела после рекламы в соцсети, однако сразу же получила отказ. В ГСЧС объяснили, что не могут принять его на работу, ведь трудоустройство женщин на должность пожарного спасателя запрещается приказом Министерства здравоохранения от 29 декабря 1993 года.

      Впрочем, этот запрет Минздрав отменил еще два года назад. Когда Юлия указала на это спасателям – они признали ошибку и пригласили на собеседование, где извинились перед женщиной.

      Психолог отдела психологического обеспечения ГСЧС Дмитрий Шевелев объяснил, что сначала необходимо пройти психологический тест, который помогает понять каков человек. Также тщательно изучают уровень интеллектуальных способностей, слухоречевой памяти и склонность к риску.

      Юлія разом з іншими майбутніми рятувальниками складає тести
      Юлия вместе с другими будущими спасателями сдает тесты

      На Львовщине в Службе по чрезвычайным ситуациям работает 12% женщин, но ни одной на должности спасительницы. Руководитель отдела психологического обеспечения ГСЧС Юрий Бишко отметил, что еще не было случаев, когда на эту должность претендовала женщина.

      То, что женщинам по силам тушить пожары, доказывает Анастасия Клочко, которая уже три месяца работает в пожарной части в Черкассах. Она легко разворачивает десятикилограммовые пожарные рукава, выламывает двери и режет металл гидравлическим ножницами.

      Рятувальниця з Черкас Анастасія КлочкоСпасательница из Черкасс Анастасия Клочко

      Юлия тоже надеется повторить успех Анастасии и стать пожарным. Впереди у нее прохождение медкомиссии и нормативы по физподготовке. Женщину очень поддерживают ее друзья и родные.

      Желание быть на уровне с мужчинами – это не прихоть и не выдумка. Женщины-спасательницы во всем мире публикуют видео, в которых рассказывают о своей работе и тем самым поддерживают маленькую Эсми из Британии.

      Есмі мріє стати рятувальницею
      Эсми мечтает стать спасательницей

      Недавно мать обнародовала в сети видео, где четырехлетняя дочь расстроилась, что ее мечта может никогда не осуществиться, потому что она переживает, что женщин среди спасателей нет. Однако женщины доказывают обратное, и даже запустили флешмоб в поддержку мечты маленькой британки.

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      Теги: Новости Украины Новости Львова Министерство здравоохранения Украины Гендерное равенство Великобритания ГСЧС Флешмоб
      Источник: 24 канал
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