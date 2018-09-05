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Гендерное "равенство": украинки никогда не получали более 79% зарплаты мужчин

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото / 24 канал

Женщины в Украине сталкиваются с многочисленными барьерами на пути к трудоустройству или карьерному росту, это касается также и сферы политики.

Об этом сайту 24 канала сообщили в общественной организации "Трудовые инициативы".

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В парламенте всего 12% женщин депутаток, в то время как среднемировой показатель составляет 22%. По данным Global Gender Gap Report 2017 Украина занимает 116 место из 144 государств по количеству представленных женщин в парламенте. Такая ситуация является следствием масштабных дискриминационных явлений и барьеров, с которыми сталкиваются женщины в сфере труда,
– говорится в тексте сообщения.

Кроме того, в общественной организации отметили, что женщины задерживаются на должностях среднего звена дольше, чем мужчины, а "пробить" стеклянный потолок и устроиться на руководящие должности женщинам достаточно сложно даже при наличии высочайшего уровня знаний и опыта.

Неравенство в оплате труда лишает женщин важного экономического основания для личностного и профессионального развития – средняя зарплата женщин за всю историю независимости Украины не превышала 79% зарплаты мужчин,
– отметили в команде "Трудовых инициатив".

Это означает, что на равноценных должностях при одинаковом уровне образования и опыта женщины в среднем получают до 79% зарплаты мужчин. При том, что женщинам обычно приходится выкладываться на 150-200% на работе, ежедневно преодолевая целый ряд стереотипов относительно своих способностей.

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Также отмечается, что женщины часто сталкиваются с нарушениями трудовых прав при приеме на работу, работодатели не хотят трудоустраивать женщин из-за возможной беременности, отпуска по уходу за ребенком и других социальных гарантий для работающих женщин. Как следствие, количество официально безработных женщин по состоянию на июль 2018 года превышает количество безработных мужчин – 173 тысячи против 128 тысяч соответственно.

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Кроме того, активисты отметили, что за кулисами печальной статистики о разрыве в оплате труда – достаточно реальное "неофициальное" разделение профессий на "женские" и "мужские." Работодатели публикуют дискриминационные объявления о вакансиях, в которых указывается желательность или нежелательность женщин-кандидаток на должность. С другой стороны, негласные общественные нормы толкают женщин к поиску работы в низкооплачиваемых сферах, как сфера обслуживания, образование, охрана здоровья и предоставление социальной помощи, почтовые услуги.

"Изменить ситуацию с трудовыми правами женщин в Украине возможно лишь при условии признания этой проблемы, а также с помощью солидарных действий неравнодушных граждан - только объединившись и четко очертив видение равенства в нашей стране, мы сможем приблизить экономический и социальный паритет", – отметили в общественной организации.

Какие гендерные квоты предлагают в украинской политике
В декабре 2014 года в парламент был внесен законопроект 1456 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в избирательном процессе)", который предлагает установить квоты в избирательных списках политических партий – на уровне не менее 30% и не более 70% одного пола в соответствующих избирательных списках. При этом в первой пятерке предлагается ввести долю представителей одного пола на уровне не более 60%. Однако законопроект до сих пор не принят.

Теги: Новости Украины Рынок труда Минимальная зарплата
Источник: 24 канал
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