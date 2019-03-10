Гендерное равенство в Украине: с какими ограничениями сталкиваются украинки

Журналисты 24 канала выяснили насколько украинки могут реализовать свой профессиональный потенциал и нужно ли вводить квоты, чтобы женщин нанимали на работу наравне с мужчинами.

Гендерное равенство в мире

В Международном валютном фонде пришли к выводу, что главным событием в экономическом мире 20 века стало появление женщин на рынке труда.

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В современном демократическом мире даже развитым странам так и не удалось создать равные условия для реализации потенциала женщин. Например, в некоторых странах женщинам до сих пор не доступно образование. В отношении оплаты труда за рубежом, то в некоторых странах мужчинам за работу платят 1 доллар, в то время, когда женщины получают 80 центов.

Ограничения прав женщин в Украине

Сейчас в Украине существует классификатор специальностей, которыми может заниматься женщина. Кроме того, общество часто осуждает за то, что женщины оставляют детей с бабушками и нянями, и идут работать. Но первые препятствия самореализации случаются еще в детстве.

Бывает так, что родители запрещают поступать на ту или иную инженерную специальность. Или же девушки, которые учатся на технических специальностях, чувствуют по отношению к себе со стороны преподавателей предвзятое отношение,

– сказала специалистка по гендерным вопросам USAID Юлия Галустян.

Однако определенные сдвиги все же есть. Например, если раньше женщин-чиновников было одна-две, так как премьер-министр Николай Азаров, считал, что проводить реформы – это не женское дело. То сегодня женщин в Кабмине уже шесть, а это почти треть. Впоследствии в парламенте планируют установить 40% квотирование на всех государственных уровнях.



В Кабмине становится больше женщин

Экономическая составляющая вопроса

Соблюдение гендерного равенства во всем мире обогатило бы человечество на 21 триллион долларов. То есть каждый человек стал бы богаче на 14%.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун подчеркнула, что борьба за права женщин – это все еще огромное поле работы. Ведь до сих пор есть проблемы с равной оплатой труда между мужчинами и женщинами. Она добавила, что даже в 21 веке существуют так называемые стеклянные потолки для женщин в их карьерах.



Ульяна Супрун

Сколько процентов украинок чувствуют себя недооцененными в работе

Согласно опросу, 75% наших согражданок считают, что имеют недостаточно возможностей для самореализации. А это один из главных факторов, которые делают украинку счастливой.

50% счастья женщины зависит от того, насколько она чувствует себя реализованной и успешной. К тому же, успех должен быть не только в финансовых делах, но и в работе и семье,

– отметила директор консалтингового агентства 4Service Украины Виктория Скорбота.

По подсчетам Всемирного экономического форума, женщины в мире смогут достичь заветного равенства прав и свобод только через 100 лет, а в экономике реализуются наравне с мужчинами через 200 Поэтому, начинать двигаться вперед стоит уже сейчас.

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