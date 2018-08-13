Гендиректор 1+1 прокомментировал участие Оксаны Марченко в шоу "Танцы со звездами"

Генеральный директор телеканала 1+1 Александр Ткаченко прокомментировал участие жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко в шоу "Танцы со звездами".

Об этом Ткаченко написал на своей странице в Facebook.

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Напомним, Оксана Марченко подтвердила свое участие в новом сезоне шоу "Танцы со звездами". После чего команда телепрограммы "Телевизионная служба новостей" телеканала "1+1" публично выразила несогласие с решением руководства на этот счет.

Гендиректор отметил, что Медведчук "был и остается врагом страны, но его жена – за это не отвечает".

Кроме того, Александр Ткаченко отметил, что канал имеет право решать, кого приглашать в развлекательное шоу, а кого нет.

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Запретите торговлю с Россией, совместные проекты в кино и ТВ – для начала, тогда мы и будем действовать по закону. С большим удовольствием, кстати! Потому что не верим в мультикультурные сериалы со страной, которая на нас напала,

– написал медиаменеджер.