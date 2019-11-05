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      Гендиректор рассказал об инвестиционных приоритетах Метинвеста

      4 Читати новину українською
      Юрий Риженков
      Юрий Риженков / mrpl.city

      "Метинвест" планирует закончить комплексную модернизацию производства на Мариупольском металлургическом комбинате им Ильича.

      Как отметил генеральный директор группы Юрий Рыженков, на ММКИ готовится реконструкция стана холодной прокатки и оцинковки.

      "У нас достаточно серьезная дальнейшая программа развития комбината. Следующим этапом у нас стан холодной прокатки вместе с травильным отделением и оцинковка, которую мы тоже планируем довести до лучших мировых стандартов", – отметил Рыженков.

      По его словам, группа также планирует завершить модернизацию доменной печи №6 на "Азовстали": "Она уже вошла в период реконструкции, она будет продолжаться в ближайшие несколько лет".

      На этапе проектирования находится проект по строительству кислородного цеха на комбинате "Запорожсталь", отметил гендиректор "Метинвеста".

      Группа также планирует завершить строительство циклично-поточной технологии и начать проектирование флотации на Северном ГОКе. Планируется начать работы по строительству циклично-поточной технологии и на Ингулецком ГОКе.

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      Теги: Новости Украины Инвестиции Металлургия Новости Мариуполя
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