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Гендиректор УНЛ: Наша компания ориентирована на поддержку социальных и культурных проектов

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Андрей Бочковский
Андрей Бочковский

"Украинская Национальная Лотерея" всегда ориентирована на участие в благотворительных, социальных и культурных проектах, которые важны для украинского общества.

Об этом заявил генеральный директор УНЛ Андрей Бочковский во время церемонии награждения национальной музыкальной премии "Золотая Жар-птица". генеральным спонсором которой выступила "УНЛ".

Награждение премией "Золотая Жар-птица" в 12 номинациях состоялось 19 мая в Национальном дворце искусств "Украина". В номинации "Певец года" победил Олег Винник, певицей года стала TAYANNA. Лучшей поп-группой жюри назвало "DZIDZIO", рок-группой – "Антитела", а инди-группой года стали "КADNAY".

Как отметил Андрей Бочковский, возвращение проекта после длительной паузы было организовано на высоком профессиональном уровне.

"Мы считаем поддержку украинской музыки крайне необходимой. И готовы предоставить свою посильную помощь в популяризации украинского музыкального продукта. Это было наше первое сотрудничество с группой каналов М1/М2, мы получили массу удовольствия от сотрудничества при подготовке проекта и сегодняшнего мероприятия. Очень хочется верить, что из года в год премия "Золотая Жар-птица" будет пользоваться большой популярностью и станет событием года для украинского шоу-бизнеса".

Как сообщалось, владелец "УНЛ", британский бизнесмен Майкл Джон Фогго на встрече с организаторами "Золотой Жар-птицы" заявил, что его компания намерена поддерживать социально значимые проекты. "Я рад, что в нашей компании благодаря сотрудничеству с премией "Золотая Жар-птица" есть возможность сделать свой вклад в развитие украинской культуры", — отметил Фогго.

Ранее владелец УНЛ в своем интервью "РБК-Украина" опроверг сообщения в украинских СМИ о том, что бенефициарами УНЛ является украинские политики Александр Третьяков, Глеб Загорий, бизнесмен Борис Ложкин, а у Третьякова есть опцион на приобретение доли компании.

"Я не знаком ни с кем из этих людей. Да, я видел некоторые статьи в украинских СМИ, где утверждался подобный нонсенс. Хочу подчеркнуть: я не связан и не могу быть связан с украинскими политиками. И, кстати, сейчас юристы УНЛ проводят работу по всем этим ложным публикациям. Например, в некоторых медиа утверждалось, что компанию пытались захватить рейдерским путем. Но накануне приобретения я, разумеется, проверял с помощью юристов абсолютно все, что касается УНЛ, и могу заверить, что информация о рейдерском захвате – неправда. Информация о наличии у кого-то опциона на приобретение доли УНЛ – тоже абсолютная выдумка. Проведенный финансовый и юридический аудит показал, что не существует никаких прав третьих лиц и других ограничений относительно перехода компании в мою собственность", – подчеркнул он.

Источник: 24 Канал
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