Гендиректор "Зари" резко высказался в сторону главного тренера "Шахтера"

Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов написал пост в Facebook, посвященный тренеру "Шахтера" Паулу Фонсеке после выхода "Зари" в плей-офф Лиги Европы.

Отметим, что перед началом противостояния "Браги" и "Зари" Фонсека выразил предположение, что португальцы пройдут луганчан. Именно из "Браги" Паулу Фонсека перешел работать в донецкий "Шахтер".

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"Жду не дождусь комментариев от большого специалиста х*секи относительно прохода "Браги", – написал гендиректор луганского клуба.

Напомним, подопечные Юрия Вернидуба на выезде сыграли вничью со счетом 2:2, а первый матч завершился со счетом 1:1. Благодаря двум голам на выезде в финальный раунд прошел именно украинский клуб.

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