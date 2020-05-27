Генерация атомной энергетики упала до исторического минимума, – Энергоатом
Вследствие государственных ограничений, введенных в конце апреля 2020 года, генерация атомной энергетики в Украине упала до исторического минимума.
Об этом в фейсбуке сообщил временно исполняющий обязанности президента Энергоатома Петр Котин со ссылкой на сайт Энергоатома.
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По его словам, вряд ли это будет способствовать решению финансовых проблем компании и стабильности энергетического рынка страны. Котин пояснил, что по состоянию на сегодня наложенные на них ограничения в выработке энергии упали до исторического минимума – 6630 мегаватт с 9490 имеющихся.
По информации Энергоатома, сейчас на атомных станциях Украины в работе находятся 10 из 15 энергоблоков.
Какие блоки сейчас работают / Инфографика Энергоатома
Что известно об остановке блоков
- В конце апреля Минэнерго пересмотрело прогнозный энергетический баланс на 2020 год из-за энергетического кризиса в стране.
- Документ предусматривает снижение производства электроэнергии на всех видах генерации.
- Снижение не касаются ТЭЦ, большинством из которых владеет ДТЭК олигарха Рината Ахметова.