Генерация атомной энергетики упала до исторического минимума, – Энергоатом

Вследствие государственных ограничений, введенных в конце апреля 2020 года, генерация атомной энергетики в Украине упала до исторического минимума.

Об этом в фейсбуке сообщил временно исполняющий обязанности президента Энергоатома Петр Котин со ссылкой на сайт Энергоатома.

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По его словам, вряд ли это будет способствовать решению финансовых проблем компании и стабильности энергетического рынка страны. Котин пояснил, что по состоянию на сегодня наложенные на них ограничения в выработке энергии упали до исторического минимума – 6630 мегаватт с 9490 имеющихся.

По информации Энергоатома, сейчас на атомных станциях Украины в работе находятся 10 из 15 энергоблоков.



Какие блоки сейчас работают / Инфографика Энергоатома

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