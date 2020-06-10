Генерал-предатель Шайтанов будет находиться под стражей дольше: известно насколько
Суд продлил Валерию Шайтанову срок пребывания под стражей. Подозреваемый в госизмене генерал-майор СБУ будет находиться под арестом до 8 августа, а не 14 июня, как было раньше.
Валерию Шайтанову продлили срок пребывания под стражей, сообщает пресс-служба СБУ.
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Шевченковский районный суд города Киева продлил срок пребывания под стражей генерал-майору Валерию Шайтанову до 8 августа,
– говорится в сообщении.
К слову, правоохранители задержали высокопоставленного агента ФСБ в апреле 2020 года по подозрению в государственной измене и терроризме.
Задержание Шайтанова: коротко
- СБУ задержала генерал-майора Валерия Шайтанова 14 апреля. Служба имеет доказательства государственной измены должностного лица. Вероятно, он был скрытым агентом ФСБ РФ.
- Шайтанова также подозревают в планировании убийства чеченского добровольца Адама Осмаева. Были заявления и о подготовке покушения на Авакова, однако впоследствии их опровергли.
- По данным СБУ, Валерий Шайтанов планировал теракты на территории Украины. За это он должен был получить вознаграждение в 200 тысяч долларов и российский паспорт.
- Шевченковский районный суд Киева выбирал меру пресечения генералу-майору в виде содержания под стражей до 14 июня 2020 года включительно.