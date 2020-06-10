Генерал-предатель Шайтанов будет находиться под стражей дольше / Пресс-служба СБУ

Суд продлил Валерию Шайтанову срок пребывания под стражей. Подозреваемый в госизмене генерал-майор СБУ будет находиться под арестом до 8 августа, а не 14 июня, как было раньше.