Экс-командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что Кремль хочет расширить контроль над всем украинским побережьем. Поэтому удар возможен не только со стороны Херсона и Мариуполя.

Россия, вероятно, изучает, как далеко она может зайти без должной реакции Запада, рассказал бывший командующий Вооруженными силами США Бен Ходжес в Европе в интервью "ТСН.Неделя".

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Новый удар РФ: где ждать

Думаю, в конце концов Одесса, Мариуполь и Бердянск также есть в "меню" Кремля",

– отметил генерал.

По его словам, удар со стороны Мариуполя возможен, "если он будет нужен".

Когда возможно усиление агрессии России

В конце июня бывший командующий Вооруженными силами США в Европе предупредил о возможном военном ударе РФ на юге Украины в сентябре во время учений "Кавказ-2020".

Ходжес считает, что Россия попытается захватить дамбу в Херсоне, чтобы решить проблему с питьевой водой в Крыму. Сигналом, по мнению генерала, будет начало восстановления Северо-Крымского канала.

В то же время Ходжес надеется, что его предположения не оправдаются. Однако при любых условиях Вооруженные силы Украины должны быть в полной боеготовности.

Генерал также добавил, что проблема воды в Крыму – это ошибка России, проблема, которую оккупанты сами себе создали.

Обратите внимание! В Крыму долгое время серьезные проблемы с питьевой водой. Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

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