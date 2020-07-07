Генерал США назвал возможное место нового удара России по Украине
Экс-командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что Кремль хочет расширить контроль над всем украинским побережьем. Поэтому удар возможен не только со стороны Херсона и Мариуполя.
Россия, вероятно, изучает, как далеко она может зайти без должной реакции Запада, рассказал бывший командующий Вооруженными силами США Бен Ходжес в Европе в интервью "ТСН.Неделя".
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Новый удар РФ: где ждать
Думаю, в конце концов Одесса, Мариуполь и Бердянск также есть в "меню" Кремля",
– отметил генерал.
По его словам, удар со стороны Мариуполя возможен, "если он будет нужен".
Когда возможно усиление агрессии России
В конце июня бывший командующий Вооруженными силами США в Европе предупредил о возможном военном ударе РФ на юге Украины в сентябре во время учений "Кавказ-2020".
Ходжес считает, что Россия попытается захватить дамбу в Херсоне, чтобы решить проблему с питьевой водой в Крыму. Сигналом, по мнению генерала, будет начало восстановления Северо-Крымского канала.
В то же время Ходжес надеется, что его предположения не оправдаются. Однако при любых условиях Вооруженные силы Украины должны быть в полной боеготовности.
Генерал также добавил, что проблема воды в Крыму – это ошибка России, проблема, которую оккупанты сами себе создали.
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Слухи о новой атаке России на Украину из Крыма: детали
- Нападение РФ в сентябре 2020 во время учений "Кавказ – 2020" прогнозируют украинская разведка и некоторые западные военные эксперты.
- 5 июля командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа не исключил, что российская армия попытается напасть на Херсонскую область из оккупированного Крыма. По его словам, главной целью оккупантов станет возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.
- В то же время генерал-лейтенант и экс-командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес ранее говорил, что после Херсона Россия может захватить и Одессу.