Генерал из США оценил вероятность прямой вооруженной агрессии России на черноморском направлении

Россия вряд ли решится на полномасштабное вторжение в Украину со стороны Черного моря. Однако, если Запад не покажет противодействия, Кремль продолжит агрессию в оккупированных Крыму и на Донбассе, убежден экс-командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

"Россия, судя по всему, довольна сложившейся ситуацией. Они незаконно аннексировали Крым и превратили его в военную базу для своих операций в Сирии и Ливии. На Донбассе они создали такой себе испытательный полигон для новых образцов оружия и приобретения войсками боевого опыта. И Кремль демонстрирует нулевые намерения прекратить это", – рассказал Ходжес в интервью "Апострофу".

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Поэтому, по его убеждению, пока Запад не начнет вести себя с россиянами, как положено, они будут продолжать делать все то, чем занимаются сейчас.

В то же время Россия не хочет чего-то большего, она выполняет свои стратегические цели и получает важный реальный опыт. Западу следует сплотиться и усилить давление на РФ, но, боюсь, некоторые страны будут выступать против таких действий в силу своих бизнес-интересов в России,

– предположил американский генерал.

Ранее Ходжес предположил, что если Запад не сделает ничего с аннексией Крыма, Одесса станет следующим городом, который будет оккупирован русскими.

Кроме того, в ноябре 2019 года Ходжес в интервью 24 каналу заявлял, что США должны вступить в переговорный процесс по Донбассу, поскольку минский и нормандский форматы постепенно себя исчерпывают. Для дальнейшего ведения диалога нужно также внести определенные границы.



Карта временно оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала