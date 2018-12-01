General Motors разрабатывает для военных пикап, который будет работать на водороде

Такая статусная компания как General Motors должна охватывать все области, где используется авто. Поэтому и подразделение, которое занимается выпуском военных машин, тоже не отстает.

Пикап, который разрабатывают для военных, будет называться Chevrolet Silverado ZH2.

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Главным отличием машины является то, что она работает на топливных элементах. То есть, заправляется водородом.



Двигатель Chevrolet Silverado ZH2 работающий на водороде

Пока пикап является лишь концептом. Но уже известно, что он получил усиленную подвеску, модернизированную литий-ионную батарею, новое поколение установки, которая работает на водороде, и запас хода в 650 километров.

О том, как владельцев нового Lincoln Aviator от Ford будет сопровождать в пути целый Детройтский симфонический оркестр и почему Испания с 2040 планирует запретить бензиновые, дизельные и гибридные авто – смотрите в выпуске.