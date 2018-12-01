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      General Motors разрабатывает для военных пикап, который будет работать на водороде

      Авто24 1 Читати новину українською

      Такая статусная компания как General Motors должна охватывать все области, где используется авто. Поэтому и подразделение, которое занимается выпуском военных машин, тоже не отстает.

      Пикап, который разрабатывают для военных, будет называться Chevrolet Silverado ZH2.

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      Главным отличием машины является то, что она работает на топливных элементах. То есть, заправляется водородом.


      Двигатель Chevrolet Silverado ZH2 работающий на водороде

      Пока пикап является лишь концептом. Но уже известно, что он получил усиленную подвеску, модернизированную литий-ионную батарею, новое поколение установки, которая работает на водороде, и запас хода в 650 километров.

      О том, как владельцев нового Lincoln Aviator от Ford будет сопровождать в пути целый Детройтский симфонический оркестр и почему Испания с 2040 планирует запретить бензиновые, дизельные и гибридные авто – смотрите в выпуске.

      Теги: General Motors Chevrolet Авто Авто24
      Источник: 24 канал
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