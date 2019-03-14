Генерал США: Россия думает об использовании ядерного оружия для быстрой победы над соседями

Москва раздумывает над тем, чтобы победить более слабых соседей быстро. Российские военные стратеги серьезно изучают возможность применения ядерного оружия в военных конфликтах, чтобы опередить реакцию США.

Это часть русской доктрины и их способы ведения войны, считает главнокомандующий силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти, пишет "Голос Америки".

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В Пентагоне отмечают, что Россия не способна конкурировать с американскими военными в длительном конфликте с применением обычных видов оружия. Поэтому Москва задумалась о том, как опередить США. Речь идет об использовании ядерного оружия для быстрых побед над более слабыми соседями.

Эскалация с целью доминирования – вот как они смотрят на это. И если вы посмотрите на их модернизацию оружейных систем сегодня, то, думаю, вы заметите, как они могут использоваться именно для этих целей при определенной эскалации. Я считаю, что они действительно разрабатываются для этого,

– сказал Скапаротти комитету Палаты представителей по вопросам вооруженных сил.

Со своей стороны, исполняющая обязанности помощника министра обороны по вопросам международной безопасности Кэтрин Вилбарджер отметила, что китайские военные стратеги разработали аналогичную теорию достижения победы в конфликтах.

"Модернизация вооруженных сил России и Китая, в сочетании с проблемами, вызванными временем и расстоянием, с которыми мы сталкиваемся, предоставляют этим субъектам возможность действовать быстро, использовать то, что обычно называют сценарием факта", – заявила Вилбарджер.

Скапаротти подчеркнул, что Россия подкрепляет эту стратегию активными запасами, состоящими из примерно 2 тысяч оружейных систем. Эти системы способны предоставлять "нестратегическое", то есть сравнительно небольшое ядерное оружие. А запасы этого оружия вызывают беспокойство.

Они поддерживают ложную уверенность Москвы в том, что ограниченное применение первыми ядерного оружия, возможно, маломощного оружия, даст России силовое преимущество в кризисах и на более низких уровнях конфликта,

– подчеркнул генерал.

Почему ситуация между ядерными странами неспокойна?Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.



Впервые Помпео объявил о намерении США выйти из договора еще в декабре 2018 года, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Со своей стороны, Москва настаивает на том, что пусковые установки европейской системы ПРО (которая уже размещена в Румынии и строится в Польше) "Мк-41" в случае незначительной адаптации могут быть использованы для запуска крылатой ракеты "Томагавк". Однако, сейчас у американцев существует только в морской версии.



США 2 февраля официально сообщили Россие о приостановлении участия в договоре. Это означает, что американская сторона имеет право разрабатывать и изготавливать запрещенное соглашением вооружения. Россия заявила, что также приостанавливает участие в "Ракетном договоре" и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.



Страны, у которых до сих пор есть ядерное оружие