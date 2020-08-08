Из-за сложной ситуации с коронавирусом, возникшей в течение последней недели (7 – 14 июля), Генеральное консульство Республики Польша во Львове меняет режим работы. В частности, здесь некоторое время не будут принимать визовые анкеты и другие документы. Изменения вступят в силу с понедельника, 10 августа.

Подробнее о временном режиме работы Генконсульства Польши во Львове

Соответствующая информация появилась на официальном сайте Республики.

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Так, с 10 августа прекращают:

прием визовых анкет как в консульстве, так и в пунктах приема визовых анкет, в частности визовых центрах),

заявлений с целью получения/продления действия Карты Поляка,

прием лиц во всех остальных случаях, которые не требуют безотлагательного вмешательства консула.

Если Вы уже подали документы в диппредставительства, их выдача будет осуществляться с 17 августа.

Граждане Республики Польша, оказавшиеся в сложной и неожиданной ситуации, которая требует безотлагательного вмешательства консула, смогут связаться с консульством по номеру +38 095 2600 200. Это экстренный номер исключительно для граждан Республики, которым нужна консульская помощь,

– отметили дипломаты.

В то же время в консульстве подчеркнули, что такой режим работы могут изменить. Но будет зависеть от развития эпидемической ситуации.

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Добавим, по состоянию на утро 8 августа во Львове и на Львовщине подтвердили 10 726 случаев COVID-19, 299 инфицированных умерли, однако 2 906 пациентов выздоровели.

Время работы некоторых отделов Генконсульства Польши во Львове

Отдел юридических вопросов и консульской помощи – понедельник, вторник, четверг, пятница: с 10:00 до 14:00.

Отдел Карты поляка - с понедельника по пятницу:

– прием документов (с 9:00 до 14:00);

– выдача Карт поляка» (с 9:00 до 16:00).

Обратите внимание! Львовский консульский округ охватывает области: Ивано-Франковскую, Львовскую, Закарпатскую.