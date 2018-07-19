Генетики смогут редактировать ДНК детей

Независимая ассоциация в области биоэтики "Nuffield Council" в Великобритании согласилась признать морально допустимым редактирование ДНК эмбрионов человека.

Технология редактирования генов поможет избавить будущих детей от неизлечимых наследственных болезней, передает "Страна здоровья".

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"Редактор генов "Crispr" можно использовать при работе с эмбрионами только в двух случаях: если это поможет избавить будущего ребенка от наследственных неизлечимых болезней и если это поможет сделать выраженными характеристики ее здоровья", – отметили генетики.

Но критики этого ноу-хау убеждены, что технологию генетического изменения начнут применять для формирования внешности или с целью достижения преимущества какого-то индивида.

Но специалисты отмечают, что генетическое изменение является важным, поскольку позволит избежать возникновения крупных генетических мутаций, которые угрожают больным.

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