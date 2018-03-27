Гениальный шахматный ход диктатора, – Der Spiegel о визите Ким Чен Ына в Пекин

Визит в китайскую столицу Пекин может обеспечить северокорейского диктатора Ким Чен Ына дополнительными дипломатическими возможностями накануне встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Об этом пишет Der Spiegel.

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О том, что лидер КНДР с официальным визитом поехал в Пекин, сообщили СМИ Японии, но министерство иностранных дел Китая эту информацию пока не подтвердило, отмечает издание.

Это был бы гениальный шахматный ход диктатора,

– отмечает немецкая газета.

В мае запланирована встреча Кима и Трампа, поэтому, если глава КНДР до этого действительно помирится со страной-гарантом Китаем, он сможет еще более самоуверенно ждать встречи с Трампом – как лидер ядерной державы, который заручился поддержкой председателя Китая Си Цзиньпина, поясняет автор публикации.

Правительству КНР визит Ким Чен Ына также выгоден, поскольку эта сверхдержава может снова сыграть ведущую роль в решении ядерного конфликта с Северной Кореей. Не исключено, что Пекин несколько ослабит свои санкции против Пхеньяна, говорится в статье.

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Напомним, недавно Северная Корея заявила, что соглашается на денуклеаризацию Корейского полуострова при условии, если режиму Ким Чен Ына будет обещана безопасность.

Что такое денуклеаризация? Это устранение ядерного оружия с определенных территорий; создание зон, в которых запрещено производить, дислоцировать и составлять атомное оружие.