Трагедия произошла в среду, 21 июля, в курортном Геническе. Парень прыгнул с катамарана в мелководье.

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Детали гибели парня на отдыхе

Владимир вместе с мамой отдыхал на море. В тот день они решили покататься на катамаране. Во время аттракции юноша внезапно захотел прыгнуть в воду, и, к сожалению, этот прыжок стал роковым. Он ударился о дно на мелководье.

Медики, прибывшие на место трагедии, констатировали смерть парня. Она была мгновенной.

Что известно о погибшем юноше

Погибший был единственным ребенком в семье. Он работал поваром в одном из ресторанов Днепра.

Мама Владимира сообщила, что его похоронят завтра, 23 июля, в родном городе.

Не забывайте о правилах поведения на воде:

  • купайтесь в специально отведенных местах;
  • не заплывайте далеко, особенно, если не уверены в собственных силах;
  • не оставляйте детей без присмотра возле водоемов и не позволяйте им ходить купаться самостоятельно;
  • не прыгайте в воду с лодок, катеров и другого водного транспорта;
  • не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • температура воды должна составлять не менее +17 градусов;
  • следите за погодой и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра.