Трагедия произошла в среду, 21 июля, в курортном Геническе. Парень прыгнул с катамарана в мелководье.

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Детали гибели парня на отдыхе

Владимир вместе с мамой отдыхал на море. В тот день они решили покататься на катамаране. Во время аттракции юноша внезапно захотел прыгнуть в воду, и, к сожалению, этот прыжок стал роковым. Он ударился о дно на мелководье.

Медики, прибывшие на место трагедии, констатировали смерть парня. Она была мгновенной.

Что известно о погибшем юноше

Погибший был единственным ребенком в семье. Он работал поваром в одном из ресторанов Днепра.

Мама Владимира сообщила, что его похоронят завтра, 23 июля, в родном городе.

Не забывайте о правилах поведения на воде: