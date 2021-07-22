Прыгнул с катамарана и сломал шею: на Азовском море трагически погиб 20-летний парень
Источник:Днепр вечерний
20-летний житель Днепра во время отдыха на Азовском море в Геническе неудачно прыгнул с катамарана и ударился о камни на дне. Из-за удара он сломал шею и умер на месте.
Трагедия произошла в среду, 21 июля, в курортном Геническе. Парень прыгнул с катамарана в мелководье.
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Детали гибели парня на отдыхе
Владимир вместе с мамой отдыхал на море. В тот день они решили покататься на катамаране. Во время аттракции юноша внезапно захотел прыгнуть в воду, и, к сожалению, этот прыжок стал роковым. Он ударился о дно на мелководье.
Медики, прибывшие на место трагедии, констатировали смерть парня. Она была мгновенной.
Что известно о погибшем юноше
Погибший был единственным ребенком в семье. Он работал поваром в одном из ресторанов Днепра.
Мама Владимира сообщила, что его похоронят завтра, 23 июля, в родном городе.
Не забывайте о правилах поведения на воде:
- купайтесь в специально отведенных местах;
- не заплывайте далеко, особенно, если не уверены в собственных силах;
- не оставляйте детей без присмотра возле водоемов и не позволяйте им ходить купаться самостоятельно;
- не прыгайте в воду с лодок, катеров и другого водного транспорта;
- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- температура воды должна составлять не менее +17 градусов;
- следите за погодой и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра.