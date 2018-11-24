"Геноцида не было": Россия сделала циничное заявление относительно трагедии Голодомора в Украине

В России отличились лицемерным заявлением из-за Голодомора 1932-1933 годов в Украине. В МИД РФ отметили, что почти сотню лет назад, голод задел много народов СССР, и ни одного целенаправленного геноцида украинского народа не было.

Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел России в Facebook.

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"В 30-е годы XX века в Советском Союзе вспыхнул сильный голод, который затронул много народов, проживавших на территории молодого государства. Он стал общей трагедией россиян, украинцев, казахов и других народов страны и крупнейшей гуманитарной катастрофой на территории СССР", – отметили в ведомстве.

Кроме того, россияне добавили, что геноцид украинского народа якобы совсем не связан с историческими фактами.

Попытки представить эти трагические события исключительно как "геноцид украинского народа" не имеют ничего общего ни с восстановлением справедливости, ни с историческими фактами, они носят политизированный и антинаучный характер,

– сказано в сообщении.

Пользователи с возмущением и гневом восприняли такое заявление российского МИД. Они подчеркивают, что геноцид устроила советская власть, ведь пока на железнодорожных станциях городов гнили вагоны с зерном, которые охранялись вооруженными людьми, от голода вымирали целые села.

МИД РФ ничего не может противопоставить свидетельствам десятков тысяч очевидцев той трагедии, которые независимо от области Украины с большим страхом и болью рассказывали о жестоком, принудительном изъятии всех имеющихся у крестьян запасов зерна и муки государственными продотрядами, которые врывались в дома крестьян с оружием и часто, встречая неповиновение, делали над ними расправу. Любые попытки умирающих крестьян подобрать в буквальном смысле даже один колосок на голом после жатвы поле, грозили в лучшем случае тюрьмой, в худшем расстрелом,

– написал один из пользователей.

Напомним, ранее канадский сенатор Рейнел Андрейчак во время чествования жертв Голодомора заявила, что современное поколение обязано защитить память жертв Голодомора в Украине 1932-33 годов. И весь мир должен осознавать актуальность этой трагедии через 85 лет спустя.

Что такое Голодомор в Украине?Акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП(б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Это привело к смерти от голода 3 миллионов 941 тысячи человек. Голодомор был вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства СССР и УССР во главе с Иосифом Сталиным. Был рассчитан на подавление украинского национально-освободительного движения и физическое уничтожение части украинских крестьян.

Смотрите видео с главными фактами о Голодоморе в Украине: