Соответствующую информацию обнародовала генпрокурор Ирина Венедиктова вечером 5 марта. Это случилось на 10 день войны, которую Россия начала против Украины.

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Содержание пленных россиян контролирует Генеральная прокуратура Украины

Ирина Венедиктова рассказала, что провела координационное совещание с государственными и правоохранительными органами по вопросу военнопленных.

Мы цивилизованная правовая страна, поэтому принимаем все меры для контроля за соблюдением законности во время содержания и обращения с военнопленными,

– объяснила генпрокурор.

Известно, что пленные оккупанты сами рассказывают родным по телефону, что к ним хорошо относятся, их кормят и держат в тепле. Известно, что им при необходимости оказывают и медицинскую помощь.

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