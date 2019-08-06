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      Генпрокуратура вызывает Гонтареву на допрос: она имеет 6 дней, чтобы прибыть в Украину – фото

      452 Читати новину українською
      Валерия Гонтарева
      Валерия Гонтарева / slovoidilo.ua

      ГПУ хочет допросить экс-главу Нацбанка по делам о присвоении и растрате имущества и о содействии участникам преступных организаций.

      Гонтарева, которая сейчас проживает в Великобритании, имеет время, чтобы прибыть на допрос в Украину. Его назначили на 13:30 12 августа. Об этом информирует пресс-служба Генпрокуратуры.

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      Там также обнародовали фото повестки, адресованной Валерии Гонтаревой.

      повістка Гонтаревій
      Повестка, адресованная Гонтаревой/ фото документа – сайт ГПУ

      В повестке указано: за неприбытие на вызов Гонтаревой может грозить штраф или специальное судебное производство.

      Интересно! Сама Гонтарева ранее заявляла, что живет в Лондоне и работает там в школе экономики. Экс-глава Нацбанка сообщала, что именно там готова встретиться с прокуратурой и дать все показания.

      Интересно: Как живет в Лондоне экс-глава НБУ Гонтарева

      Почему Гонтареву вызывают на допрос в ГПУ?Вероятно, допрос назначен по делу о легализации группировкой олигарха Сергея Курченко денег окружения президента-беглеца Виктора Януковича.

      Подозрения в этом деле, кроме Гонтаревой, прокуратура объявила экс-главе АП Борису Ложкину и его заместителю Алексею Филатову.

      Убытки, вызванные преступной организацией, активным участником которой является Курченко, достигают более 14 миллиардов гривен.

      хроника последних событий в деле:
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      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Коррупция Валерия Гонтарева ГПУ НБУ Борис Ложкин Сергей Курченко
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