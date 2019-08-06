Генпрокуратура вызывает Гонтареву на допрос: она имеет 6 дней, чтобы прибыть в Украину – фото
ГПУ хочет допросить экс-главу Нацбанка по делам о присвоении и растрате имущества и о содействии участникам преступных организаций.
Гонтарева, которая сейчас проживает в Великобритании, имеет время, чтобы прибыть на допрос в Украину. Его назначили на 13:30 12 августа. Об этом информирует пресс-служба Генпрокуратуры.
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Там также обнародовали фото повестки, адресованной Валерии Гонтаревой.
Повестка, адресованная Гонтаревой/ фото документа – сайт ГПУ
В повестке указано: за неприбытие на вызов Гонтаревой может грозить штраф или специальное судебное производство.
Интересно! Сама Гонтарева ранее заявляла, что живет в Лондоне и работает там в школе экономики. Экс-глава Нацбанка сообщала, что именно там готова встретиться с прокуратурой и дать все показания.
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Почему Гонтареву вызывают на допрос в ГПУ?Вероятно, допрос назначен по делу о легализации группировкой олигарха Сергея Курченко денег окружения президента-беглеца Виктора Януковича.
Подозрения в этом деле, кроме Гонтаревой, прокуратура объявила экс-главе АП Борису Ложкину и его заместителю Алексею Филатову.
Убытки, вызванные преступной организацией, активным участником которой является Курченко, достигают более 14 миллиардов гривен.
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23 апр 2019Гонтарева и Ложкин не явились на допрос в ГПУ
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