Не тероризм, а політика, – генпрокурор Чехії про вибухи у Врбетице
Вибухи на складах в Вребетіце в 2014 році не кваліфікується як теракт. Принаймні з правової точки зору їх не характеризують як акт державного тероризму.
Источник:Генеральна прокуратура Чехії
Таку заяву у твіттері зробив генпрокурор Чехії Павел Земан. Справа не розглядається як кримінальний злочин у вигляді терористичного акту.
Тим часом Молдова теж проведе розслідування щодо "Петрова" та "Боширова"
Вибух – не акт тероризму
За заявою Земана, вибуху у Врбетице не є тероризмом, оскільки при цьому не було завдано збитків конституційному устрою або обороноздатності Чехії
Він додав, що в чеському кримінальному кодексі немає поняття "державний тероризм".
Це чисто справа політиків, як вони цей інцидент позначать в політичній і медійній сфері,
– заявив генпрокурор.
Раніше Павло Земан заявив, що до вибухів на складі боєприпасів в селі Врбетице в 2014 році причетні ті ж люди, які фігурували в справі отруєння Скрипалів. Через це Петрова і Боширова уряд Чехії оголосив у міжнародний розшук.
Що відомо про вибухи у Врбетицях?Боєприпаси на складах у чеському селищі Врбетицях вибухнули 16 жовтня та 3 грудня 2014 року. Під час першого вибуху загинули 2 людей.
Збитки сягнули сотні мільйонів крон, а відновлення пошкоджених об'єктів завершили тільки в жовтні 2020 року.
Що відомо про конфлікт Чехії та Росії
- 17 квітня Чехія заявила, що висилає 18 співробітників російського посольства.
- Їх назвали представниками спецслужб та запідозрили у причетності до вибуху складу у Врбетице.
- У Чехії оголосили в розшук росіян Олександра "Петрова" та Руслана "Боширова".
- У відповідь 18 квітня Росія повідомила, висилає 20 чеських дипломатів. Дії Чехії там назвали "недружнім актом".
- Євросоюз тим часом вже підтримав звинувачення Чехії у сторону Росії.
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