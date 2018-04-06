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Генпрокурор Луценко – это человек, который сам себя хоронит ежедневно, – Найем

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Мустафа Найем
Мустафа Найем / Кадр из видео

Народный депутат Мустафа Найем считает, что уже стоит перестать питать иллюзии относительно властной верхушки в Украине.

Об этом он сказал вечером в пятницу в эфире 24 Канала.

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Были времена, когда господин Луценко говорил: "Если у вас не работает мозг, то пусть у вас сработает хотя бы инстинкт самосохранения". Те же вещи, я могу сказать сейчас почти им всем – инстинкт самосохранения у них не работает точно, иначе зачем себя так "палить",
– прокомментировал нардеп действия ГПУ.

По словам Найема, генпрокурор Луценко, ежедневно своими же руками "забивает гвозди в политический гроб".

"Я вообще считаю, что господин Луценко – это человек, который сам себя хоронит каждый день, забивая гвозди в свой политический гроб. То, что он сделал с НАБУ, когда в прошлом году они всю информацию об агентах вылили в СМИ, то, что они делали с законом о НАБУ и сейчас то, что происходит с активистами (речь идет о е-декларациях для общественных активистов, – ред.), уже не говоря о всех тех заявлениях, которые звучат в парламенте", – пояснил свою мысль депутат.

Он призвал перестать идеализировать политиков, которые пришли к власти в Украине после Революции Достоинства.

Давайте успокоимся и примем это, как "мы считали, что они другие" – а они не другие, они такие же. Разница, возможно, лишь в том, что они другие вещи говорят и декларируют, но по сути это люди, которые и дальше будут уничтожать гражданское общество, будут против журналистов и никогда в своей жизни не признаются, что они это делают из страха, а будут прикрываться благородными вещами,
– убежден Мустафа Найем.

Теги: Новости Украины Новости политики Мустафа Найем Юрий Луценко ГПУ
Источник: 24 Канал
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