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      "Гент" хочет приобрести еще одного игрока сборной Украины

      39 Читати новину українською
      Безус может перейти в Гент
      Безус может перейти в Гент / nieuwsblad.be

      Украинский полузащитник Роман Безус вскоре может сменить клубную прописку. Его теперешний клуб бельгийский "Сент-Трюйден" хочет продать украинца и уже появился покупатель.

      На игрока сборной Украины претендует "Гент", в котором выступают украинцы Игорь Пластун и Роман Яремчук.

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      "Буйволы" планируют усилить атакующую линию и на эту позицию рассматривают именно Романа Безуса, сообщает nieuwsblad.be.

      Контракт украинца с его нынешним клубом истекает в июне 2019 года, но в договоре есть опция на продолжение сотрудничества на год, если "Сент-Трюйден" согласится на увеличение оклада футболисту.

      Однако "Сент-Трюйден" проявляет желание продать Безуса в январе за 1,5-2 млн евро, пока футболист находится в хорошей форме. Ранее также сообщалось, что руководство бельгийцев готово обменять полузащитника на двух игроков "Антверпена".

      Отметим, что в текущем сезоне на счету Безуса 20 матчей, 4 гола и 3 голевые передачи. За сборную Украины 28-летний игрок сыграл 19 матчей, в которых забил 4 гола. Ранее Роман играл за "Днепр", "Ворсклу" и киевское "Динамо".

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      Теги: Спорт Футбол Трансферы
      Источник: 24 Канал
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