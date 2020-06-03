Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос передал очередную порцию материалов в НАБУ. Они свидетельствуют о коррупционной деятельности главы Офиса Президента Андрея Ермака, депутата от монобольшинства Николая Тищенко и экс-депутата Киевского совета Дениса Комарницкого.

По словам Гео Лероса, информация, которую он подал в Национальное антикоррупционное бюро касается не только Подольско-Воскресенского моста, но и всех коррупционных схем в Киеве: строительства, медицины, земли. То есть, говорится обо всех денежных потоках столицы. Об этом нардеп от "Слуги народа" рассказал в эфире 24 канала.

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Гео Лерос напомнил, что Денис Комарницкий – представитель так называемой молодой команды бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого. В 2008 году он вошел в Киевсовет, и тогда был сопредседателем фракции. "Тогда этот человек начал создавать схемы, которые существуют на сегодня в разных отраслях", – пояснил нардеп.

Коррупционные связи Комарницкого с Тищенко

Гео Лерос рассказал, что Денис Комарницкий вместе с Аллой Шлапак (сопредседатель фракции Блока Леонида Черновецкого – 24 канал) помогали Тищенко в предвыборной кампании в 2019 году. Сейчас они помогают ему в местных выборах.



Денис Комарницкий, Алла Шлапак / Коллаж 24 канала

Лерос отметил, что неоднократно публиковал фото- и видеодоказательства, как Тищенко встречался с Денисом Комарницким, поэтому у них есть общие интересы.

По его словам, есть компания "Эко-Строй-Трейд", которая получает подряды по Подольско-Воскресенскому мосту. Родная сестра Николая Тищенко со своим мужем связаны с этой компанией вместе с Денисом Комарницким, Максимом Микитасем и Сергеем Кучером. Именно такая связь у Тищенко с этой компанией.

Справка. Гео Лерос пояснил, что "Эко-Строй-Трейд" является компанией-прокладкой, то есть, она только получает государственный бюджет, а потом переводит на других субподрядчиков. По его информации, они получают около 30% отката "черной" наличностью. За последние пол года компания "Эко-Строй-Трейд" получила 1 миллиард 167 миллионов гривен.

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Причастность Ермака

По информации, которую Гео Лерос передал НАБУ, от 30% до 45% доли "Эко-Строй-Трейд", которую занимал Микитась, под себя взяли Ермак и Тищенко.

Нардеп отметил, что следствие будет устанавливать, соответствует ли действительности предоставленная информация. Но подчеркнул, что когда на документах стоят их подписи, являются понятые, которые подписаны, а также много фактической информации, сложно поверить, что кому-то удастся уйти от ответственности.

О "пленках Ермака"

Гео Лерос прокомментировал, что за последние месяцы САП забрала дело, передала полиции, оттуда дело пошло в СБУ.

Абсурд ситуации в том, что близкий друг Ермака Баканов, который возглавляет СБУ, будет расследовать преступление против своего друга. Я глубоко уверен, что мы не увидим никакого результата,

– отметил Гео Лерос.

Он отметил, что через суд добился, чтобы НАБУ начало досудебное расследование по его заявлению. И добавил, что его радует тот факт, что единственный независимый орган от Офиса Президента будет расследовать эти дела. Потому что СБУ, ГБР, Офис генпрокурора – все в ручном режиме управляется Офисом Президента.

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