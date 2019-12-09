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      Впервые: гуцульская овечья брынза получила отметку географического указания

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      Гуцульская овечья брынза / prozahid.com

      Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины зарегистрировало первый продукт – "гуцульскую овечью брынзу", – имеющий отметку географического указания.

      "Гуцульская овечья брынза" отвечает всем европейским требованиям к регистрации и имеет право на определение в ЕС, говорится на информационно-аналитическом портале агропромышленного комплекса Украины.

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      Заявку на регистрацию географического указания было подано общественным союзом "Ассоциация производителей традиционных карпатских высокогорных сыров" в Минэкономики еще 19 декабря 2018 года.

      географічне значення гуцульська овеча бринза

      Свидетельство о регистрации географического указания / Фото: Информационно-аналитический портал агропромышленного комплекса Украины

      Что означает географическое указаниеГеографическое указание – это название продукта, которое производится на конкретной территории. Например: коньяк, шампанское, сыр фета и прочее. В Украине такими указаниями могут стать также мелитопольские черешни.

      Заметим, что в Украине действует закон, который позволяет вводить собственные географические указания. Зеленский подписал его 9 октября 2019 года.

      Что известно о "гуцульской овечей брынзе"?"Гуцульская овечья брынза" – это сыр, изготавливаемый из овечьего молока в долинах Карпат в регионе Ивано-Франковской, Закарпатской и частично Черновицкой областей.

      Традиции изготовления продукта берут свое начало еще с 15 века.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости Ивано-Франковска Новости Закарпатья Продукты Новости политики
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