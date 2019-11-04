Геращенко: Мы для того разводили войска, чтобы там теперь, не прячась, лазили россияне?

Визит российского депутата Думы и лидера партии "Родина" Алексея Журавлева кв Золотоев Луганскую область – провокация, которая требует жесткой реакции со стороны СБУ, МИД и даже ОБСЕ.

"Это шокирующе", – написала в фейсбуке депутат Рады от ЕС Ирина Геращенко.

Про сам визит Журавлева на Луганщину и что известно об этом российском депутате – читайте в материале 24 канала.

Политик возмущена, что после разведения войск "то в Станицу Луганскую свободно заходят главари боевиков и кошмарят на камеры людей, "то теперь в Золотое, нарушая украинскую границу, приезжает "ревизор" из Госдумы". "Он еще не повесил триколор в Золотом?– саркастично спросила Геращенко.



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Депутат подчеркнула, что готовит запрос в СБУ – "почему российские политики, которые голосовали за аннексию Крыма, разгуливают по вчерашним позициям нашей Армии".

Где СММ ОБСЕ? Где реакция МИД на эту откровенную провокацию? Мы для того разводили войска, чтобы там теперь, не прячась, лазили россияне? Там, где наши "голуби мира" планируют проводить "честные выборы по украинским законам",

– подытожила Ирина Геращенко.

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что "визит депутата парламента России – это нарушение всех норм". Министр отметил, что "это наша территория, на которую он приехал без разрешения", а также добавил, что в отношении этого визита Журавлева вскоре будет официальная реакция МИД.