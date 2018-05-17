Геращенко настаивает на доступе Красного Креста в тюрьмы в оккупированном Донбассе и Крыму

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко настаивает на предоставлении доступа Международному комитету Красного креста (МККК) и другим международным организациям в тюрьмы на территории оккупированного Донбасса и Крыма.

Об этом сообщает заместитель Парубия в Facebook.

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Ирина Геращеко подчеркнула, что "весь мир, в том числе и сами международные организации будут добиваться доступа к тюрьмам на оккупированных территориях".

Мандат МККК, который распространяется на всю украинскую территорию, уже 4 года не имеет доступа в тюрьмы оккупированного Донбасса и Крыма... Всем нам непонятно , почему международные организации не делают никаких публичных заявлений относительно блокирования своей работы и миссии,

– заявила она.

Напомним, Ирина Геращенко заявила, что "РФ мало заботится о забытых ею в донецких степях "ихтамнетов" и нет никакого прогресса в вопросах освобождения заложников, а также поиска пропавших".



В частности, это вызывает, по ее словам, огромное беспокойство. "Вопросы заложников требуют давления всего мира на РФ", – отмечает Геращенко и вспоминает об ухудшении состояния здоровья украинских политзаключенных и заложников, о "объявленном Сенцовим голодании, длительном голодании Балуха".