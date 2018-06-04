Геращенко обратилась к украинцам, которые приобрели билеты на Чемпионат мира в России

Вице-спикер и представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко обратилась к украинцам, которые купили билеты на Чемпионат мира по футболу, который состоится в России.

Соответствующее заявление Геращенко сделала на согласительном совете парламента, сообщает Украинская правда.

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Ирина Геращенко отметила, что есть информация, что около 5 тысяч украинцев приобрели билеты на Чемпионат мира по футболу-2018, несмотря на опасности поездок в Россию.

Она отметила, что украинским болельщикам нужно хорошо подумать, стоит ли ехать в страну-агрессор, ведь есть абсолютно серьезная опасность.

Позвольте обратиться ко всем украинцам – тем 5 000 украинцам, о которых говорят, что они якобы купили билеты ехать на Чемпионат мира по футболу. Уважаемые украинцы, 10 раз подумайте над тем, стоит ли ехать в страну-агрессор, где вас могут схватить, задержать – и потом украинская власть будет бессильна даже прислать к вам консулов,

– заявила она.

Геращенко добавила, что "не стоит ни гривной, ни рублем поддерживать что-либо, что происходит в России".

Чемпионат мира по футболу 2018 года

продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.