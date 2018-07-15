Геращенко отметил важный момент в резонансном ДТП в Харькове

Мужчина, который сбил в Харькове 14 июля коляску с 5-месячным младенцем, был пьян. Это подтвердил советник министра внутренних дел и нардеп Антон Геращенко.

Добавим, днем ​​14 июля стало известно, что 28-летний водитель автомобиля "ВАЗ" в Харькове не справился с управлением и выехал на тротуар. В результате аварии погиб младенец.

"Опять в Харькове пьяный водитель вез безумно пьяных дружков домой после отдыха за городом. И сбил на пешеходном переходе коляску с ребенком внутри", – написал Геращенко.

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По словам Геращенко, водителя задержали патрульные. Его отправили на осмотр.

Судьи должны быть справедливы и безжалостны к пьяным за рулем и должны давать им максимальные сроки наказания,

– убежден нардеп.