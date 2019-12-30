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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Геращенко рассказал о недопустимой войне внутри Украины: гибнут больше людей, чем на Донбассе

      148 Читати новину українською
      Антон Геращенко

      В 2019 году на дорогах Украины погибло больше людей, чем забрала война в Украине. Основными причинами украинских ДТП является, в частности, алкоголь и превышение скорости.

      Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в своей авторской колонке на "Зеркале недели". По его словам, в 2018 году в результате ДТП погибли 3350 человек. А в 2019-м количество погибших уже достигло показателя в 2716 человек. Тем временем, в зоне боевых действий на Донбассе погибли 110 военнослужащих и правоохранителей.

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      Как видим, статистика явно свидетельствует о том, что война у нас идет внутри страны, на наших дорогах. И это недопустимо,
      – подчеркнул Геращенко.

      Среди основных причин гибели людей в результате ДТП он назвал:

      • управление транспортом в состоянии опьянения,
         
      • превышение установленной безопасной скорости движения,
         
      • нарушение правил маневрирования,
         
      • несоблюдение дистанции,
         
      • нарушение правил проезда перекрестков.


      Среди основных целей на 2020 год – значительное совершенствование законодательства, масштабное внедрение эффективных систем безопасности на примере зарубежных стран, существенные инфраструктурные изменения, применение на дорогах фотовидеофиксации нарушений в автоматическом режиме. В этом контексте активно изучаем опыт зарубежных стран для дальнейшего его применения в Украине,
      – отметил заместитель министра.

      Он добавил, что в 2020 году МВД начнет также эксплуатировать системы видеонаблюдения на дорогах Украины. Такие системы автоматически будут фиксировать нарушения правил дорожного движения.

      "Сегодня в Киеве уже установлено 20 таких камер видеонаблюдения, которые работают в тестовом режиме. В ноябре 2019-го был проведен тестовый запуск системы. Несмотря на то, что камеры были настроены на скорость 103 километров в час, всего за сутки работы системы было зафиксировано более 41 тысяча превышений скорости. В переводе на язык штрафов и цифр, общая сумма составила бы более 10 миллионов гривен, и это только за сутки, на одном участке дороги Киева", – подчеркнул чиновник.

      Вместе с тем Геращенко отметил, что основная цель МВД – не взимать штрафы с водителей, а приучить их к разумному вождению с соблюдением правил дорожного движения, взаимного уважения, понимания ценности своей жизни и жизни других людей. А приучать к безопасности движения как водителей, так и пешеходов необходимо с раннего возраста, с детского сада и школы.

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      К слову, в конце ноября в МВД сообщили, что за первые 10 месяцев 2019 года в Украине произошло почти 130 тысяч аварий.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Министерство внутренних дел Аварии и ДТП Антон Геращенко
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