Геращенко рассказала, какие вопросы вынесет украинская сторона на переговорах в Минске

Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила какие вопросы украинская сторона собирается вынести на обсуждение трехсторонней контактной группы в Минске 25 июля.

Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook.

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Скоординировали наши последующие совместные действия по давлению на мировое сообщество с требованием давить на РФ в вопросе освобождения заложников и политзаключенных, требования к МККК стучать во все двери, чтобы получить доступ к нашим заключенным, незаконно удерживаемых в РФ. Эти вопросы, а также несоблюдение договоренностей президента РФ о гуманитарном обмене визитами обмудсвумен, мы будем ставить 25 июля на встрече в Минске,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что украинская сторона до сих пор ожидает от РФ официального ответа на предложение передать им 36 россиян в обмен на украинских заложников.

Добавим, что 25 июля в Минске состоятся очередные трехсторонние переговоры контактной группы в составе уполномоченного группы представителей Украины, ОБСЕ и России.