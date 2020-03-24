Контроль карантина в Украине с помощью мобильных операторов: подробности

В Украине ввели строгий кранатин за распространения коронавируса. В МВД заявили, что размышляют над новым методом контроля за тем, как украинцы соблюдают правила карантина и самоизоляции – привлечь помощь мобильных операторов и банков.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в комментарии 24 канала отметил, что этим вопросом будут заниматься уже сегодня.

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Он пояснил, что такой метод контроля стоит позаимствовать от других стран.

"В нескольких странах, где начала распространяться эпидемия, в том числе и в Южной Корее решили, что граждане должны сидеть дома во время карантина. Много кто нарушал это правило, поэтому используют программы, которые позволяют контролировать и штрафовать тех лиц, которые не подчиняются карантину", – пояснил Геращенко.

Нужно применять новейшие технологии для того, чтобы заставить людей придерживаться карантина. Какие именно технологии и как все будет происходить – это уже второй вопрос,

– сказал заместитель министра.

Он отметил, что будет обсуждать этот вопрос с Министерством цифровой трансформации. Сегодня планирует поговорить с министром ведомства Федоровым, чтобы обдумать, как это сделать с помощью мобильного оператора.

Вопрос не в том, чтобы узнать какие-то вкусы, предпочтения или политические взгляды. Вопрос в соблюдении карантина,

– подчеркнул Геращенко.

По его словам, большие штрафы за нарушение не является слишком действенным методом, ведь за каждым человеком наблюдать невозможно.

Заместитель министра заверил, что этот вопрос является очень важным, ведь именно от соблюдения карантина зависит, какие будут масштабы распространения коронавируса в Украине.

Если человек является потенциально зараженным и он не слушается карантина, то он может предавать много людей,

– сказал Антон Геращенко.

Он привел пример священника из Тернопольской области, который, по его словам, пренебрег правилами карантина и контактировал примерно с 500 людьми.

"Если из них 20 или 30 (человек – 24 канал) заразились, то, я думаю, что в Тернопольской области мы будем иметь огромные проблемы, – заявил Геращенко.



Что запрещено в Украине / Инфографика 24 канала