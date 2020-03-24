11:32
24 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      Контроль карантина в Украине с помощью мобильных операторов: подробности

      - Читати новину українською
      Антон Геращенко / apolit.info

      В Украине ввели строгий кранатин за распространения коронавируса. В МВД заявили, что размышляют над новым методом контроля за тем, как украинцы соблюдают правила карантина и самоизоляции – привлечь помощь мобильных операторов и банков.

      Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в комментарии 24 канала отметил, что этим вопросом будут заниматься уже сегодня.

      Читайте также: Для контроля украинцев на карантине могут привлечь мобильных операторов, – МВД

      Он пояснил, что такой метод контроля стоит позаимствовать от других стран.

      "В нескольких странах, где начала распространяться эпидемия, в том числе и в Южной Корее решили, что граждане должны сидеть дома во время карантина. Много кто нарушал это правило, поэтому используют программы, которые позволяют контролировать и штрафовать тех лиц, которые не подчиняются карантину", – пояснил Геращенко.

      Нужно применять новейшие технологии для того, чтобы заставить людей придерживаться карантина. Какие именно технологии и как все будет происходить – это уже второй вопрос,
      – сказал заместитель министра.

      Он отметил, что будет обсуждать этот вопрос с Министерством цифровой трансформации. Сегодня планирует поговорить с министром ведомства Федоровым, чтобы обдумать, как это сделать с помощью мобильного оператора.

      Вопрос не в том, чтобы узнать какие-то вкусы, предпочтения или политические взгляды. Вопрос в соблюдении карантина,
      – подчеркнул Геращенко.

      По его словам, большие штрафы за нарушение не является слишком действенным методом, ведь за каждым человеком наблюдать невозможно.

      Заместитель министра заверил, что этот вопрос является очень важным, ведь именно от соблюдения карантина зависит, какие будут масштабы распространения коронавируса в Украине.

      Если человек является потенциально зараженным и он не слушается карантина, то он может предавать много людей,
      – сказал Антон Геращенко.

      Он привел пример священника из Тернопольской области, который, по его словам, пренебрег правилами карантина и контактировал примерно с 500 людьми.

      "Если из них 20 или 30 (человек – 24 канал) заразились, то, я думаю, что в Тернопольской области мы будем иметь огромные проблемы, – заявил Геращенко.


      Что запрещено в Украине / Инфографика 24 канала

      Главные новости 23 марта: призыв с 1 мая, ЧП в трех областях и дело против Гончарука
      сегодня
      Автор: Татьяна Пасичник, Оксана Тропотяга
      Теги: Карантин в Украине 2020 Здоровье Коронавирус в Украине Новости политики Новости Украины Мобильные устройства Министерство внутренних дел Министерство цифровой трансформации Антон Геращенко
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 10:25 Чрезвычайное положение из-за коронавируса: как это делают в мире
      Анатолій Яворський
      сегодня , 10:11 Сколько украинцев уже эвакуировали из-за коронавируса и из каких стран
      Вероніка Климська
      22 марта , 19:16 Мировой кризис в 2020 году и быстрое восстановление: что прогнозируют экономисты банков США
      Тетяна Панасюк
      19 марта , 14:07 Легендарная Патти Смит впервые выступит в Киеве
      Ліза Астахова
      сегодня , 09:01 Карантин и работа банков: валютные ограничения и санитарные часы
      Юлія Поскробок
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук