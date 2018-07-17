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Герцогине Корнуольской – 71: фото лучших образов невестки Елизаветы II

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Герцогине Корнуольской – 71 год
Герцогине Корнуольской – 71 год / 24 Канал

Вторая жена принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз сегодня празднует 71-летие. Герцогиня Корнуольская уже на протяжении долгого времени посещает многочисленные мероприятия вместе со своим мужем и демонстрирует свой особый стиль одежды.

 

Еще 9 апреля 2005 года Камилла стала второй женой принца Уэльского, который через несколько лет после смерти знаменитой принцессы Дианы решил взять ее себе в жену. После бракосочетания женщина также получила еще несколько титулов: принцесса Уэльская, герцогиня Ротсейская, графиня Честерская, но их всех она почти не использует.

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Зато она получила почетное право стать женой будущего короля Великобритании, если он не отречется от своего долга. Ведь именно Чарльз, принц Уэльский, является первым в списке наследников королевского престола после смерти своей матери королевы Елизаветы II. В последние годы супруги все чаще принимают участие в визитах зарубежными странами, демонстрируя свои теплые чувства друг к другу и безусловно удачный стиль одежды, который потом еще долго обсуждают мировые СМИ.


Герцогині Корнуольській – 71 рік!

Пропонуємо у день 71-річчя герцогині Корнуольської Камілли згадати її останні найкращі світські виходи. Варто додати, що іменинниця не боїться експериментувати з кольорами та фасонами одягу, оскільки часто одягає наряди світлих та яскравих відтінків, а також слідкує за тенденціями моди, тому що її, до прикладу, часто можна побачити у сукнях "в горох" та з принтом "у клітинку".

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Мода
Источник: 24 Канал
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