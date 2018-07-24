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Герцогиня Камилла засветила роскошное белое платье во время официальной поездки: фото

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Герцогиня Камилла
Герцогиня Камилла / Getty images

Не только герцогини Меган Маркл и Кейт Миддлтон поражают общественность своими выходами. Не менее эффектной была и другая представительница королевской семьи – герцогиня Камилла.

Жена принца Чарльза посетила остров Уайт, который является самым большим у побережья Великобритании. Там герцогиня Корнуольская встретилась с местными жителями и 83-летней актрисой Джуди Денч. Знаменитые женщины весело провели время и полакомились мороженым на живописном острове.

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Герцогиня Камилла с актрисой Джуди Денч

Не отказалась волшебная Камилла и от привычной для королевской семьи поездки в карете. Во время поездки герцогиня выглядела более чем счастливо, ведь ее улыбка не угасала с лица.

Во время своей официальной поездки герцогиня Камилла выглядела роскошно. Невестка королевы Елизаветы II одела белоснежное летнее платье с рюшами. Изысканный образ герцогиня дополнила украшениями из жемчуга и сумкой-клатчем. Для прогулки по острову Камилла надела туфли без каблуков, которые гармонично дополнили стильный look жены принца Чарльза.

В то же время Джуди Денч на встречу с очаровательной Камиллой тоже пришла в светлом наряде. Актриса в белых штанах, футболке и накидке выглядела стильно и довольно буднично.

Теги: Великобритания LifeStyle Королівська сім'я
Источник: 24 Канал
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