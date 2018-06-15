Герцогиню Меган Маркл выдвинули на премию "Эмми"

Этого никто не ожидал, но Меган Маркл может получить премию "Эмми" за свою актерскую игру в последнем 7 сезоне сериала "Форс-мажоры", где она сыграла роль Рейчел Зейн.

Представили комитета премии из США официально подтвердили информацию, что герцогиня Сассекская номинирована в категории "Лучшая драматическая актриса". Кроме нее, на победу в этой номинации претендуют такие звезды как Алексис Бледел ("Рассказ служанки"), Крисси Метц ("Это мы"), Софи Тернер и Мэйси Уильямс ("Игра престолов").

Читайте также: Обнаженная Миддлтон и горячая Маркл: суд рассмотрит вопрос о публикации пикантных фото герцогинь

Как известно, к этому времени Меган Маркл не получила ни одной престижной награды и сейчас ей выпал последний шанс получить премию, поскольку после бракосочетания с принцем Гарри она навсегда отказалась от актерской карьеры. Герцогиня играла в сериале "Форс-мажоры" с 2011 по 2017 год.

Кенсингтонский дворец пока не прокомментировал эту информацию. Сама же премия "Эмми" состоится 17 сентября в Лос-Анджелесе.