Об этом свидетельствуют заявки, полученные Германской медицинской ассоциацией, о готовности медиков работать в Украине.

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Так, более 1100 врачей из Германии сообщили о том, что были бы готовы оказывать помощь в Украине или соседних странах.

Медработники солидарны с Украиной

Это число показывает, сколь велика солидарность медработников с жителями Украины. Потому что работа там может быть опасной для жизни,

– сказал глава Немецкой медицинской ассоциации Клаус Райнард.

Медики, которые хотят и готовы помочь жителям Украины, регистрируются на специальном портале ассоциации. Известно, что сейчас организация ведет переговоры с Минздравом и МИДом Германии, а также с посольствами Украины и соседних стран о том, как немецкие врачи могут помочь.

Как только правительство заявит о том, что в рамках международных гуманитарных миссий нужны врачи, мы готовы оказать помощь в достаточном количестве,

– добавил Райнард.

Ранее глава Минздрава Украины Виктор Ляшко заявлял, что в условиях войны медиков в Украине хватает, однако они работают в сверхтяжелом режиме. Особенно в больницах, которые принимают раненых после обстрелов мирных кварталов.

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