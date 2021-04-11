В Германии двое политиков консерваторов Армин Лашет и Маркус Зедер намерены побороться за пост канцлера Германии. Выборы в Бундестаг пройдут в сентябре 2021 года.

Они готовы повести блок сестринских консервативных партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС / ХСС) на предстоящих парламентских выборах.

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Политики беседовали

Мы заявили о нашей готовности выставить свои кандидатуры на пост канцлера,

– сказал Армин Лашет.

Он отметил, что их цель в ситуации, в которой находится страна, учитывая то, что канцлер оставляет должность – обеспечить насколько возможно единство между ХДС и ХСС, "поскольку на кону стоит очень много".

Со своей стороны Маркус Зедер добавил, что они оба пришли к мнению, что стоят поста канцлера и оба готовы к этой ответственности.

Выборы в немецкий Бундестаг: что известно