В Германии нарисовали портрет харьковчанина Даниила Дидика, погибшего во время теракта

Харьковский художник Андрей Пальваль нарисовал портрет 15-летнего Даниила Дидика в немецком Висбадене. Мальчик погиб во время теракта в Харькове в 2019 году.

Харьковский художник уже давно хотел нарисовать портрет Даниила. Однако никак не решался, потому что боялся, чтобы его не испортили. Об этом он рассказал 4 октября.

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Портрет Даниила теперь в Германии

Харьковский художник Андрей Пальваль создал портрет на детском образовательном центре в Висбадене в Германии. Ранее мурал в память о школьнике, убитого террористами, должны были создать в Харькове.

Однако, по словам Пальваля, нарисовать портрет в городе было рискованно, потому что портрет могли испортить. За это волновался и отец мальчика.

Я вспоминал предостережение отца Дани, который дал предварительно согласие. Он волновался, не завандалят ли и не испортят ли тот портрет,

– пишет харьковский художник.

Впоследствии Андрей Пальваль уехал в Германию, где его попросили сделать мурал на детском образовательном центре. Из всех эскизов лучшим оказался именно портрет 15-летнего Даниила. Организаторы мероприятия поняли замысел харьковского художника и позволили рисовать портрет.

Пальваль говорит, что он – тоже отец. Поэтому он не мог остаться в стороне и чувствовал обязанность создать мурал.

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