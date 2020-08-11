Глава МИД Германии Хайко Маас уверен, что демократические выборы в оккупированных районах Донецкой и Луганской области пока невозможны. По его словам, сейчас на тех территориях не выполнено необходимых для проведения выборов условий.

Здесь свое влияние также должна использовать и Москва, заявил Хайко Маас в интервью Интерфаксу перед его визитом в столицу России.

К слову Перемирие не без выстрелов: на Донбассе боевики совершили очередную провокацию

Впрочем он отметил, что недавние события на Донбассе дают повод для надежды. В частности он здесь выделил прекращение огня на Донбассе.

Это дает людям на востоке Украины столь необходимый им отдых. При этом Украина проявила гибкость и готовность идти навстречу,

– подчеркнул глава МИД Германии.

При этом он отметил, что Германия продолжает рассчитывать на то, что Россия будет принимать конструктивное участие в нормандском формате.

"Для того, чтобы слова не расходились с делом, Россия должна использовать свое влияние. Мы, конечно, вместе с Францией готовы продолжать формировать этот процесс в нормандском формате", – рассказал Хайко Маас.

Коротко о выборах на Донбассе: