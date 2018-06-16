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Германия – Мексика: букмекеры определили фаворита матча Чемпионата мира

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Германия – Мексика прогноз на матч Чемпионата мира
Германия – Мексика прогноз на матч Чемпионата мира

Сборная Германии на Чемпионате мира входит в тройку лидеров, которые могут выиграть Мундиаль. Однако проблем "Бундестиму", которые являются действующими чемпионами, уже в первом матче может нанести сборная Мексики.

Хотя в букмекерской конторе William Hill считают, что сборная Германии может получить довольно легкую победу. Коэффициент на это 1,44. В то время как на победу Мексики – 6,50. Ничья – 4,60.

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Эксперты ожидают, что хотя бы один гол в матче будет – "тотал больше 0,5" – 1,04, а "тотал больше 1,5", – 1,22. По "тотал больше 2,5", то он получил 1,73.

При этом относительно точных счетов, то там достаточно высокие коэффициенты – победа Германии 1: 0 или 2: 0 имеет одинаковый показатель – 6,50. Ничья 1: 1 или победа Германии 2: 1 – 8,00. Победа Мексики 1: 0 – 15,00, в то время как победа Германии 3: 0 – 9,50.

Об авторе гола, то наиболее вероятным является немец Тимо Вернер – 2,00. Марио Гомес – 2,10, Томас Мюллер – 2,25. Среди мексиканцев это Хавьер Эрнандес (Чичарито) – 3,80.

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У PariMatch еще меньше веры в победу Мексики – 7,10, в то время как на Германию – 1,49. Ничья – 4,40.

"Тотал больше 1,5" получил показатель 1,25, а "тотал больше 2,0" – 1,37

Гол во втором тайме получил коэффициент 1,19, а если будет забито еще в первом тайме – 1,37.

Относительно точных счетов, то победа Германии 1: 0 и 2: 0 имеет показатель 7,00. Ничья 1: 1 – 8,40. Стоит отметить, что более вероятным, что немцы победят 3: 0 – 10,00 или 3: 1 – 12,00, чем команды сыграют в ничью 0: 0 – 13,5.

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Несколько похоже преимущество в показателях и в букмекерской конторе "Фаворит" – победа Германии – 1,49, ничья – 4,40, а победа Мексики –7,50.

"Тотал больше 0,5" – 1,03, а "тотал больше 1,5" – 1,23. При этом вероятность того, что обе команды забьют – 1,92, если же нет – 1,82.

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта ЧМ 2018 – анонсы и обзоры матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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