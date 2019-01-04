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      "Германия и Франция – не вся Европа": в Польше недовольны составом нормандского формата

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      Яцек Чапутович
      Яцек Чапутович / EPA

      Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает, что в ООН должны назначить специального посла генерального секретаря по вопросам Украины, а нормандский формат – изменить.

      Об этом пишет Handelsblatt.

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      "Я думаю, что к так называемому нормандскому формату (Германия, Франция, Украина, Россия) должны присоединиться США и ЕС. Германия и Франция, возможно, считают, что они представляют Европу, но, по нашему мнению, это не так", – сказал Чапутович.

      Он отметил, что Евросоюз могут представлять только определенные учреждения, а не отдельные страны.

      Нас могут представлять только европейские учреждения, в данном случае Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности – 24 канал), а не другие страны,
      – отметил польский министр.

      Что такое Нормандский формат? Тип переговорного процесса в четырехстороннем формате: Украина – Германия – Франция – Россия. Впервые был введен в 6 июня 2014 года для решения вооруженного конфликта на Донбассе. Название формата происходит от встречи глав указанных государств, которая впервые состоялась в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция).

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Польши ООН Нормандский формат
      Источник: 24 Канал
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