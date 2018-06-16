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Германия – Мексика: анонс матча Чемпионата мира 2018

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Германия – Мексика: анонс матча Чемпионата мира 2018
Германия – Мексика: анонс матча Чемпионата мира 2018

Сборной Германии придется защищать титул чемпиона мира, начиная с матча против сборной Мексики. Не самый легкий соперник, который мог случиться на турнирном пути.

На Чемпионатах мира сборные Германии и Мексики встречались еще в 1998 году на турнире во Франции. Тогда сильнее была "бундестим", которая победила 2:1. Стоит отметить, что это последний Мундиаль, где сборная Мексики играла без защитника Рафы Маркеса – с 2002 года он участвует во всех последующих Чемпионатах. В 2018 году это уже пятый турнир для мексиканца.

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Последний же раз команды играли между собой в 2017 году. И тоже в России – на Кубке Конфедерации. На этот турнир Германия поехала полурезервным составом. Но это не помешало ей разгромить мексиканцев 4:1. Тогда же немцы выиграли Кубок. Они и сейчас реди претендентов на победу.

Среди главных проблем сборной Германии – она пропускает в 8 последних матчах, в том числе от Саудовской Аравии. Именно в матче с саудитами немцам пришлось прервать свою безвыигрышную серию, которая длилась 5 матчей – три ничьи и два поражения. Но за это время сборная Германии сыграла с Англией, Францией и Испанией, а уступила Бразилии и Австрии.

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У Мексики показатели не лучше, да и соперники у них были значительно проще. Команда в товарищеских матчах уступила Дании и Хорватии, сыграла в ничью с Уэльсом, и выиграла у Шотландии. Хотя это были товарищеские матчи, за которые Хуан Карлос Осорио наигрывал состав. А как сыграют команды – покажет только игра.

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта ЧМ 2018 – анонсы и обзоры матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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