Германия на полгода продлила эмбарго на поставки оружия Саудовской Аравии

Несмотря на критику со стороны Франции и Великобритании, Германия не будет поставлять оружие Саудовской Аравии до 30 сентября 2019 года, в том числе и по ранее одобренным контрактам, и не будет выдавать разрешение на поставки оружия в будущем.

Решение о продлении эмбарго было принято на заседании Федерального совета безопасности Германии, сообщило издание AFP. В то же время в ходе заседания не обошлось без разногласий. Так, министр экономики Петер Альтмайер, учитывая то, что немецкие фирмы вынуждены платить штрафы за невыполнение контрактов, выступил за отмену эмбарго.

Читайте также: Саудовская Аравия запретила показ на Netflix серии шоу с критикой убийства Хашогги

В частности, военно-промышленный концерн Rheinmetall, который занимается производством танков Leopard, пригрозил правительству страны многомиллионным иском на возмещение убытков, поскольку уже давно должен был отправить Саудовской Аравии 120 армейских грузовиков с прицепами за который уже заплатила.

Против эмбарго также выступают Великобритания и Франция, поскольку мораторий Берлина распространяется не только на вооружение, произведенные в Германии, но и на любую боевую технику, в которой есть немецкие комплектующие детали. А это значит, что истребители Eurofighter Typhoon совместного производства Великобритании, Франции и Германии также подпадают под запрет.

Стоит отметить, что Саудовская Аравия еще в прошлом году договорилась с Лондоном о покупке 48 этих машин, но из-за моратория до сих пор не получила их.

Заметим, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что страна не будет поставлять оружия Саудовской Аравии до окончания расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Кто такой Джамаль Хашогги которого убили в консульстве Саудовской Аравии – читайте в нашем материале.