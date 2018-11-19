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      Германия – Нидерланды: где смотреть онлайн матч Лиги наций

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      Германия – Нидерланды смотреть онлайн
      Германия – Нидерланды смотреть онлайн

      В понедельник, 19 ноября, сборная Германии сыграет на своем поле против сборной Нидерландов. Этот матч будет доступен к просмотру в Украине как по телевидению, так и онлайн.

      В Украине матч будет транслировать канал "Футбол 2". Начало показа в 21:35, сам матч начнется в 21:45.

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      Смотреть онлайн матч Германия – Нидерланды можно на сайте видеосервиса Oll.tv. Трансляция начнется в 21:45. И стоит заметить, что доступ к видео (прямые трансляции и обзоры матчей) на этом сайте платный. За месячный абонемент придется заплатить 69 гривен. Или можно купить доступ на 24 часа за 39 гривен. Кроме того, на сайте следует зарегистрироваться.

      Видео голов и обзор матча Германия – Нидерланды – на сайте 24 Канала.

      Напомним, матч между сборными Германии и Нидерландов состоится в понедельник, 19 ноября. Начало встречи в 21:45.

      Теги: Спорт Футбол Лига наций
      Источник: 24 Канал
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