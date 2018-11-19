В понедельник, 19 ноября, сборная Нидерландов сыграет против сборной Германии на выезде. Если для хозяев поля все уже решено – немцы вылетают в низший дивизион, то Нидерланды могут побороться за победу в группе.

Перед заключительным матчем "оранжевые" имеют шесть очков и матч против Германии на выезде. Французы на одно очко больше, но они уже все свои матчи сыграли. Голландцам будет достаточно сыграть вничью, чтобы выиграть группу. Сборная Германии имеет только один набранный балл и потеряла все шансы на то, чтобы остались в элитном дивизионе. Поэтому "Бундестим" вылетает в Лигу B.

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Несмотря на это, именно сборная Германии является фаворитом матча против сборной Нидерландов. В William Hill коэффициент на победу хозяев поля – 1,91. На то, что победит сборная Нидерландов – 3,90. Ничья в матче – 3,60.

Те же 3,90 на победу сборной Нидерландов выставили в другие букмекерские конторы – PariMatch, "Фаворит спорт" и Marathon bet. Вот только в двух последних победа сборной Германии оценена в 1,93, в то время как PariMatch дает наибольший коэффициент на победу сборной Германии – 1,96.

Что касается ничьей в этом матче, то самый высокий коэффициент в "Фаворит спорт" – 3,75. PariMatch на ничью выставил 3,70, а Marathon bet – 3,64.