Сборная Германии в 2018 году выиграла лишь один домашний матч. Поэтому 19 ноября в игре против Нидерландов в Лиге наций "Бундестим" мог закончить сезон на мажорной ноте, а также взять реванш за разгром в первом матче между этими командами.

Германия – Нидерланды 2:2

Голы: Вернер, 9, Сане, 20 – Промес, 85, Ван Дейк, 90+1

Начали немцы довольно уверенно, уже к середине первого тайма забив два гола. Способствовали этому ошибки защитников "оранжевых". В первом случае ошибся Де Лигт, который дал немало пространства Вернеру. Нападающий хозяев сразу же воспользовался шансом и метко пробил в нижний угол ворот.

Читайте также: Если я вызываю исполнителя, значит, я на него рассчитываю, - Шевченко о новичках сборной

И еще больше ошибок допустил защита сборной Нидерландов во втором голе, когда забивал Сане. Сразу трое игроков не сумели помешать полузащитнику пробить. И стоит отметить, что помог отличиться и рикошет.

После этого немцы и в дальнейшем владели инициативой, в то время как у голландцев ничего не получалось впереди. Такой результат был на руку сборной Франции, которая в случае победы сборной Германии выиграла бы группу.

Так и было до 85-й минуты - немцы теряли случаи (Вернер, Гнарби, Шульц). Депай и Бабель ничего не могли поделать впереди у противоположных ворот. Поэтому гол Промеса за пять минут до конца основного времени стал несколько неожиданный.

Читайте также: "Динамо" и "Шахтер" интересуются 19-летним бразильским талантом

Окончательно немцев "добил" гол Ван Дейка уже в добавленное арбитром время. Центральный защитник в конце матча уже просто не возвращался на свою половину поля, раз за разом получая навесы и пасы впереди. Один из таких и принес результат – Дилросун навесил, от одного из игроков сборной Германии мяч отлетел к Ван Дейку, и капитан голландцев в касание пробил.

Нидерланды довольно неожиданно играют в ничью и выиграют свою группу в Лиге наций. Именно они и сыграют в финальной группе.