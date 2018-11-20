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      Германия сенсационно не сумела обыграть на своем поле Нидерланды в Лиге наций: видео

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      Германия – Нидерланды видео голов
      Германия – Нидерланды видео голов

      Сборная Германии в 2018 году выиграла лишь один домашний матч. Поэтому 19 ноября в игре против Нидерландов в Лиге наций "Бундестим" мог закончить сезон на мажорной ноте, а также взять реванш за разгром в первом матче между этими командами.

      Германия – Нидерланды 2:2
      Голы: Вернер, 9, Сане, 20 – Промес, 85, Ван Дейк, 90+1

      Начали немцы довольно уверенно, уже к середине первого тайма забив два гола. Способствовали этому ошибки защитников "оранжевых". В первом случае ошибся Де Лигт, который дал немало пространства Вернеру. Нападающий хозяев сразу же воспользовался шансом и метко пробил в нижний угол ворот.

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      И еще больше ошибок допустил защита сборной Нидерландов во втором голе, когда забивал Сане. Сразу трое игроков не сумели помешать полузащитнику пробить. И стоит отметить, что помог отличиться и рикошет.

      После этого немцы и в дальнейшем владели инициативой, в то время как у голландцев ничего не получалось впереди. Такой результат был на руку сборной Франции, которая в случае победы сборной Германии выиграла бы группу.

      Так и было до 85-й минуты - немцы теряли случаи (Вернер, Гнарби, Шульц). Депай и Бабель ничего не могли поделать впереди у противоположных ворот. Поэтому гол Промеса за пять минут до конца основного времени стал несколько неожиданный.

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      Окончательно немцев "добил" гол Ван Дейка уже в добавленное арбитром время. Центральный защитник в конце матча уже просто не возвращался на свою половину поля, раз за разом получая навесы и пасы впереди. Один из таких и принес результат – Дилросун навесил, от одного из игроков сборной Германии мяч отлетел к Ван Дейку, и капитан голландцев в касание пробил.

      Нидерланды довольно неожиданно играют в ничью и выиграют свою группу в Лиге наций. Именно они и сыграют в финальной группе.

      Теги: Спорт Футбол Лига наций
      Источник: 24 Канал
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