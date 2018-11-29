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      Германия отказала Украине в просьбе отправить военные корабли в Черное море

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      Штеффен Зайберт заявил, что Германия не пошлет военные корабли в Черное море
      Штеффен Зайберт заявил, что Германия не пошлет военные корабли в Черное море / Oilreview.kiev.ua

      Немецкое правительство отклонило призыв Украины отправить военные корабли к Черному морю в связи с агрессивными действиями России в Керченском проливе.

      Об этом заявил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт, сообщает DW.

      24 канал сообщал, что Зайберт также заявлял, что санкции против России за нападение страны на украинские корабли в Азовском море "немного поспешны".

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      Сейчас самое главное – сдержанность и диалог. Отправка немецких кораблей к побережью Крыма не планируется, поскольку Германия добивается от обеих сторон сдержанности и снижения эскалации,
      – сказал пресс-секретарь правительства Германии.

      В то же время, когда президент Петр Порошенко проинформировал Ангелу Меркель об откровенной агрессии России против Украины в акватории Керченского пролива, канцлер Германии заверила, что будет делать все для деэскалации.

      Что случилось в Азовском море? 25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.

      Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь до Мариуполя. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.

      ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О НАПАДЕНИИ РОССИИ НА КОРАБЛИ УКРАИНЫ В АЗОВСКОМ МОРЕ:
      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Водный транспорт Новости политики Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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