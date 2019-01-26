Германия отказывается от угольной энергетики

Германия до конца 2038 года должна отказаться от использования угля для производства электроэнергии.

Такое решение приняла правительственная комиссия по вопросам угля. Deutsche Welle пишет, что заседание длилось почти 21 час.

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Отказ от угольной энергогенерации обойдется стране в 40 миллиардов евро, которые в течение 20 лет должны получить из федерального бюджета земли, где добывается уголь (Бранденбург, Северный Рейн-Вестфалия, Саксония, Саксония-Анхальт). Однако в 2032 году планируют проверить, возможно ли перенести срок отказа от угольной энергогенерации на 2035.

На сегодня угольные теплоэлектростанции имеют в Германии общую мощность 12,5 гигаватт. Они производят примерно треть всей электроэнергии страны.

Кроме того, Германия также уже приняла решение отказаться к 2022 году от атомной энергетики. Для того, чтобы страна могла выполнить национальные и международные цели по защите климата, ФРГ ускорить переход на экологически чистую электроэнергию.

Например к 2050 году выбросы двуокиси углерода в стране должны составлять 80%-95% от показателей 1990 года.