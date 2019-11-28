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      Германия подавляет экономику Украины из-за "Северного потока-2", – Витренко

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      "Северный поток-2" подавляет экономику Украины / Фото с фейсбук-страницы Юрия Витренко

      Запуск "Северного потока-2" создает огромные угрозы экономике Украины. Германия не просто отбирает у Украины роль главного транзитера российского газа в Европу, а лишает такой роли вообще.

      Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle заявил, что Германия способствует экономическому подавлению Украины.

      Важно: США могут остановить "Северный поток-2", – МИД

      Доходы от транзита газа очень существенны для украинской экономики. По словам Витренко, запуск газопровода означает изменение принципа, по которому был построен рынок.

      Витренко объяснил, что весь украинский и восточно-европейский газовый рынок был сформирован на ожиданиях того, что газ будет идти с востока на запад.

      А такие радикальные изменения – теперь газ должен идти с запада на восток, на восток Украины, по крайней мере – это угроза стабильности поставок в регионе. Германия должна это осознавать,
      – подчеркнул он.

      Заметим, что Германия приняла закон, который защитит "Северный поток-2". Поправки фактически позволят отклонения от директивы Евросоюза и предоставят возможность газопроводу "Северный поток-2" обойти ее пункты.

      Когда запустят "Северный поток-2"

      Скандальный российский газопровод "Северный поток-2" не успеют достроить и запустить в сроки, как анонсировали ранее. По новой информации, его запуск в России планируют в середине 2020 года.

      Важно! Введение санкций США против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2", могут отсрочить его завершение на 5 лет. Однако это может произойти, если только их ввести до 31 декабря 2019 года.

      В целом российский трубопровод "Северный поток-2" должен пролегать через воды России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство трубопровода, так как он усилит энергетическую зависимость Европы от России.

      По теме: Закулисье "Северного потока-2": немецкие СМИ рассказали о заговоре против санкций США

      Потік
      "Северный поток-2" на карте

      Что такое "Северный поток-2"? Проект магистрального газопровода из России в ЕС через Балтийское море. Именно в него российский "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины. Даже запуск газопровода должен был совпасть с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину (31 декабря 2019 года), однако этого не произойдет.

      – Стоимость проекта – почти 10 миллиардов евро.
      – Пропускная способность "Северного потока-2" – 55 миллиардов кубометров газа в год.
      – Оператор "Северного потока-2" – компания Nord Stream 2 AG.
      – Основатель и владелец контрольного пакета акций Nord Stream 2 AG – российский монополист "Газпром".
      – Партнеры – французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Нафтогаз Северный поток-2 Газпром Газ Новости России Украина – Россия
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